Draghi: "Per ripresa duratura serve Italia unita e che creda nel futuro"

(Agenzia Vista) Modena, 01 giugno 2021 "Oggi siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. È da qui che vogliamo partire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Perciò serve un'Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e credere nel suo futuro". Così il premier Mario Draghi al termine della visita allo stabilimento di Fiorano Modenese. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev