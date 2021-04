Draghi: prepararci al futuro, non sappiamo quanto durerà pandemia

Roma, 20 apr. (askanews) - "Dobbiamo migliorare le nostre capacità di risposta e avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo il webinar di ascolto con la società civile in vista del Global Health Summit, che si terrà il 21 maggio a Roma, insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.Dobbiamo essere meglio preparati per il futuro. Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali. Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima".