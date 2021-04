Draghi: "Rafforzare cooperazione globale, anche per altre pandemie"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2021 "Bisogna rafforzare coordinamento e la cooperazione globali. Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio di introduzione nel webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile, tenuto con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev