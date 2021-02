(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Draghi ribadisce: "Legalità e sicurezza sono la base per attrarre investimenti" "La legalità e la sicurezza sono la base per attrarre investimenti. La corruzione è disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la concorrenza". Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera dei deputati. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev