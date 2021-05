Draghi: "Su licenziamenti mediazione ha retto"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 maggio 2021 "La mediazione ha retto ed è un miglioramento considerevole sia di una situazione che vedeva l'eliminazione pura e semplice del blocco, sia di una posizione che vedeva il mantenimento fio a ottobre-dicembre. L'intervento previsto è in linea con gli altri paesi Ue. La strada è quella di garantire la Cig gratuita anche dopo l'1 luglio in cambio dell'impegno di non licenziare. Spero che sia i sindacati che le imprese si trovino su questa mediazione". Così il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio Ue, rispondendo a una domanda sul blocco dei licenziamenti. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev