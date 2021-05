Draghi: "Sulle riaperture ci sarà un approccio graduale"

Milano, 12 mag. (askanews) - "La questione del settore delle cerimonie sarà all'attenzione della prossima Cabina di regia a Palazzo Chigi che si terrà lunedì 17 maggio. Quella sarà l'occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni economici significativi. Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell'economia con quelle della salute". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al question time alla Camera."I matrimoni - ha aggiunto - sono un'occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale".