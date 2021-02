(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio Draghi tra i familiari delle vittime dell’attentato in Congo ai funerali di Stato Le immagini del presidente del Consiglio Mario Draghi tra i familiari dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Congo. I funerali di Stato sono stati celebrati alla Basilica di Santa Maria degli angeli e dei martiri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev