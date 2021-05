Draghi: "Troppe diseguaglianze, non è Italia né Ue come dovrebbe essere"

(Agenzia Vista) Portogallo, 07 maggio 2021 Nell'UE, un giovane su sette non è occupato, né frequenta un corso di istruzione o di formazione. In Italia siamo vicini a uno su quattro. Il divario nel tasso di occupazione tra uomini e donne nell'UE si attesta a 11,3 punti percentuali. In Italia è quasi il doppio. Un terzo della popolazione italiana vive nelle regioni del Sud, ma la sua quota di occupazione totale è solo di un quarto. Questa non è l'Italia come dovrebbe essere, né l'Europa come dovrebbe essere". Così il premier Mario Draghi intervenendo al Social Summit di Porto. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev