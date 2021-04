Droga, Meloni: "In Italia situazione fuori controllo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 "I parlamentari di Fratelli d'Italia, stamattina in Piazza Montecitorio effettueranno tutti il test antidroga. E' un modo per continuare ad accendere i riflettori sulla devastazione del problema delle dipendenze in Italia, abbandonato e dimenticato dalle istituzioni. C'è un morto per overdose al giorno. Negli ultimi cinque anni le vittime per tossicodipendenza sono aumentate del 36 per cento, l'Italia è la prima nazione d'Europa per diffusione di cannabis tra gli studenti, la prima per trattamento di dipendenza di eroina, la terza per uso di cocaina. E' una situazione totalmente fuori controllo". Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, a margine dei test antidroga dei parlamentari del suo partito in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev