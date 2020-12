Due reazioni allergiche tra i sanitari vaccinati in Gran Bretagna

Londra, 9 dic. (askanews) - L'agenzia del farmaco britannica (Medicines and healthcare products regulatory agency, Mhra) ha avvertito che chi ha una storia clinica di allergie "significative" non dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus con il vaccino Pfizer-Biontech.L'agenzia ha emesso l'allerta dopo che due sanitari, che l'8 dicembre hanno ricevuto la prima dose del vaccino, hanno subito una reazione allergica.Secondo i media britannici i due sanitari che hanno avuto la reazione allergica portano su di sè abitualmente un iniettore di adrenalina, la cosiddetta Epipen, e hanno una storia di "allergie significative". L'Epipen somministra in tempi veloci una dose di adrenalina per contrastare reazioni allergiche particolarmente violente che possono insorgere ad esempio mangiando frutta a guscio o con una puntura di vespa.Il foglietto illustrativo del vaccino Pfizer/Biontech avverte che non va somministrato a persone con allergie a uno dei suoicomponenti. Non è chiaro perciò come il servizio sanitarionazionale britannico abbia selezionato due dipendenti allergiciper la somministrazione.Intanto in Italia, come nel resto d'Europa, si attende il via libera dell'Agenzia del farmaco europea, l'Ema (European medicines agency) al vaccino Pfizer-Biontech il 29 dicembre, mentre per il vaccino Moderna l'ok è atteso per l'11 gennaio.