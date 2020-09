Due rinoceronti di Giava avvistati in un parco indonesiano

Milano, 21 set. (askanews) - Due rarissimi rinoceronti di Giava sono stati avvistati in un parco nazionale indonesiano, alimentando le speranze per la sopravvivenza e il futuro di uno dei mammiferi più minacciati al mondo dal bracconaggio dilagante e dall'invasione umana nei loro habitat.I rinoceronti di Giava hanno pieghe di pelle flaccida che creano l'impressione come di un'armatura indosso all'animale. I piccoli di rinoceronte - una femmina di nome Helen e un maschio di nome Luther - erano con le loro madri in filmati ripresi da quasi 100 telecamere nascoste, installate nel parco nazionale di Ujung Kulon tra marzo e agosto.La punta più occidentale di Giava nella provincia di Banten, è l'ultimo habitat selvaggio rimasto per i rinoceronti di Giava. Dopo anni di declino demografico, l'arrivo dei nuovi cuccioli porta a 74 il numero totale di esemplari.