Dura retorica di Joe Biden su Putin definito "assassino"

Milano, 17 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un'intervista al canale televisivo ABC, ha risposto affermativamente alla domanda di un giornalista se considera il presidente russo Vladimir Putin un "assassino". Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha espresso la fiducia che Putin "pagherà" per l'ingerenza nelle elezioni americane. L'intervista e frammenti della trascrizione sono stati pubblicati sul sito web del canale.Le parole di Biden seguono un rapporto dell'intelligence statunitense che ha rafforzato le accuse di vecchia data secondo cui Putin avrebbe diretto gli sforzi per spostare le presidenziali 2016 su Donald Trump e fonti hanno affermato che nuove sanzioni contro la Russia potrebbero arrivare la prossima settimana. Come reazione alle parole di Biden, la divisa russa, il rublo è crollato dell'1% in giornata.