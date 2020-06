(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2020 Durigon (Lega): “Governo in ritardo, aziende ne pagano conseguenze” “Governo in ritardo nel coinvolgimento delle parti sociali e nel dialogo con le opposizioni. Stanno facendo solo ora un decreto per riparare ad alcuni errori ma ci sono ancora molti buchi. Sono le aziende che ne pagano conseguenze” queste le parole di Claudio Durigon, Lega, all’ingresso della Camera dei Deputati dove si tiene l’informativa di Conte sul Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev