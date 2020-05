Milano, 27 mag. (askanews) - È riesplosa la protesta ad Hong Kong. La polizia ha circondato il parlamento e ha arrestato 16 persone. Gas lacrimogeni contro i manifestanti che si oppongono alla nuova legge sulla sicurezza.Gli agenti antisommossa hanno sparato anche palline al peperoncino per disperdere i manifestanti nel cuore del centro finanziario globale, dove le proposte leggi per la sicurezza nazionale hanno ravvivato le manifestazioni anti-governative.Il governo cinese ha impresso una drastica accelerazione al processo di accentramento giuridico e amministrativo nei confronti dell'ex colonia britannica.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta preparando una forte risposta alle previste leggi sulla sicurezza nazionale della Cina per Hong Kong: si attende l'annuncio entro la fine della settimana.