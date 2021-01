(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio “È stato come un padre”. Il ministro Provenzano si commuove al funerale di Macaluso Momento di commozione per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano durante il suo ricordo dello storico dirigente del Pci Emanuele Macaluso. La cerimonia funebre si è svolta alla sede della Cgil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev