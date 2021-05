"Ebrei di m...", gli insulti davanti a una sinagoga in Germania

Roma, 13 mag. (askanews) - "Odio contro gli ebrei nel centro di Gelsenkirchen davanti alla Sinagoga. I tempi in cui gli ebrei venivano insultati in strada dovrebbero essere da tempo superati. Questo è puro antisemitismo, nient'altro": lo ha scritto il Consiglio centrale degli Ebrei (Zentralrat der Juden in Deutschlan) sul suo profilo Twitter, dove ha pubblicato questo breve video di 28 secondi in cui si vede una folla di persone, la maggior parte giovani, tra bandiere palestinesi, algerine e turche, protestare al grido di "Ebrei di m...". Proteste simili si sono registrate anche in altre città della Germania, mentre il conflitto israelo-palestinese si infiamma.