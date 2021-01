Ecco l'arrivo di Joe Biden e Kamala Harris a Capitol Hill

Milano, 20 gen. (askanews) - Il presidente eletto Joe Biden e il suo futuro vicepresidente Kamala Harris arrivano a Capitol Hill (Washington DC, Usa), dove presteranno giuramento poco prima di mezzogiorno locale davanti agli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, ma in assenza del presidente uscente Donald Trump .La cerimonia è senza precedenti, segnata dalla pandemia e preceduta dall'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio da parte dei sostenitori del miliardario repubblicano. Il vicepresidente repubblicano uscente Mike Pence sarà in tribuna, ma non Donald Trump, il primo da 150 anni nella storia americana.Joe Biden, 78 anni, è arrivato accompagnato dalla moglie Jill Biden, 69 anni. La coppia ha salito i gradini del Campidoglio insieme a Kamala Harris, 56 anni, e suo marito Doug Emhoff, 56 anni.