(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020 Ecco come sono posizionati i deputati in Aula alla Camera per l'emergenza coronavirus Nell'Aula della Camera dei deputati l'informativa del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sull'emergenza nelle carceri. Nell'Emiciclo sono presenti solo una trentina di deputati, al massimo cinque per gruppo, tutti sono seduti ad una adeguata distanza tra di loro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev