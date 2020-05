Ecco i primi test di massa sugli 11 milioni di residenti a Wuhan

Pechino, 15 mag. (askanews) - Gli abitanti di Wuhan attendono in fila di sottoporsi al test del nuovo coronavirus, mentre il governo cinese ha in programma di testare l'intera popolazione della città di 11 milioni di abitanti, dopo che è scoppiato un nuovo cluster. Sono le prime immagini dei test di massa nella città da dove il virus è partito alla fine del 2019. I sanitari che eseguono i test indossano l'equipaggiamento per la protezione personale, mentre i residenti mantengono il distanziamento sociale e portano le mascherine protettive.Secondo i dati ufficiali, più di 3.800 persone sono morte a causa del Covid-19 nella metropoli cinese, la più colpita di tutta la Cina. Il lockdown è stato revocato totalmente solo a inizio aprile e la vita sta tornando lentamente alla normalità. Wuhan tuttavia lo scorso weekend ha registrato diversi nuovi casi, dopo oltre un mese di 0 contagi.