(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Egitto-Italia, Di Maio: "Molto preoccupati da proroga carcerazione preventiva per Zaki" "Siamo preoccupati come Governo, soprattutto a seguito della decisione da parte della autorità egiziane di rinnovare la carcerazione preventiva per altri 45 giorni. Continueremo ad attribuire forte priorità al caso di Patrick Zaky". Lo ha detto, alla Camera durante il Questione Time, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando della vicenda del ricercatore egiziano in carcere in Egitto. Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev