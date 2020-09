(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2020 Election day, Conte: "Auspico sempre partecipazione cittadini" "Se ho votato bene? In scienza e coscienza. Ogni votazione e' espressione di una partecipazione democratica. Quindi, c'e' sempre l'auspicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di referendum, abrogativo, costituzionale, una partecipazione dei cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando il seggio elettorale nel quale ha votato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev