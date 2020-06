(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Elezioni, Casellati: "Niente ombre e sospetti, sospendo seduta per verifica tribune" "Siccome uno dei miei compiti è quello di garantire la buona amministrazione di questo Senato e cioè un Senato che non deve avere nè ombre nè sospeti, sospendo la seduta in vista della verifica della chiusura delle porte nelle tribune". Lo ha annunciato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo le polemiche sulla controprova sul voto della proposta del senatore della Lega, Roberto Calderoli. / Senato tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev