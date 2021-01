(Agenzia Vista) Milano, 30 Gennaio 2021 Elezioni comunali Milano, Sala: “Mi auguro si voti tra maggio e giugno. Liste pronte entro febbraio” “Non sappiamo ancora quando si voterà, mi auguro che si voterà tra maggio e giugno. Ci sono realtà dove a 35 giorni dalle elezioni non ci son ancora le liste. Entro febbraio voglio definire appieno il quadro delle liste che mi supportano per impostare una buona campagna elettorale e trovare formula per fare coesistere diverse sensibilità”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala in occasione del NonCongresso di Alleanza Civica. / Youtube Alleanza civica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev