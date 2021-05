Elezioni Madrid, la stella del PP Diaz Ayuso avrà bisogno di Vox

Madrid, 3 mag. (askanews) - L'attuale "presidenta" della Regione di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, giornalista e a 42 anni astro nascente del Partito popolare, ovvero il centrodestra spagnolo, ha tenuto il suo ultimo comizio della campagna elettorale prima delle elezioni regionali anticipate del 4 maggio. Nei mesi precedenti la capitale spagnola è stata l'unica città del Paese a limitare al massimo le restrizioni anti-Covid, con bar, ristoranti, teatri e cinema che sono rimasti aperti, secondo molti una strategia vincente in vista del voto."Mi hanno detto: 'devi chiudere devi chiudere perché lo dice il ministro, perché dovete mettervi d'accordo, perché la moderazione (...) e il sindaco mi ha detto 'non si chiude. E io ho detto al capo del governo 'non penso di chiudere Madrid, perché non c'è motivo".Accanto a lei il presidente del Partito popolare Pablo Casado:"Perché il voto unico del Partito popolare è l'unico vaccino efficace contro il Sanchismo (del premier Pedro Sanchez, ndr): contro questo radicalismo, contro la rovina, contro gli scontri in strada".Il voto madrileno potrebbe avere ripercussioni anche a livello nazionale, dopo che le elezioni sono state descritte come una scelta tra "il comunismo e la libertà", facendo del premier socialista Pedro Sanchez il principale bersaglio degli attacchi.Per governare Diaz Ayuso, al potere da 2 anni, potrebbe dover stringere un patto con il partito di estrema destra Vox:"Con Vox è possibile, se è necessario fare un patto con Vox, a condizione di non fare un patto con l'estrema sinistra, ovviamente", spiega uno dei sostenitori presenti al comizio, Inigo de Juana.Diaz Ayuso è data vincente nei sondaggi, con il 40% dei consensi, un risultato considerevole se paragonato al 22% ottenuto nel 2019. Al contrario il Partito socialista rischia di passare dal 27 al 20% delle preferenze.(immagini Afp)