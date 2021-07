(Agenzia Vista) Napoli, 25 febbraio 2019 Elezioni Sardegna, Costa non credo abbia ripercussioni su Governo analisi spetta a Di Maio "Non credo che il voto in Sardegna abbia ripercussioni sulGoverno, analisi spetta a Di Maio". Queste le parole del ministro all'Ambiente, Sergio Costa, a margine della presentazione dello studio del Cnr "Ambiente, clima e prospettive di sviluppo nel Mediterraneo" ospitato nella sede dell'Università Parthenope. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev