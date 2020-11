(Agenzia Vista) Roma, 4 novembre Elezioni Usa, Fratoianni (LeU): “America ancora spaccata in due ma spero non vinca Trump” “Penso che lo spoglio elettorale degli Stati uniti racconta di un paese diviso in due: c’è ancora un’America profonda che si riconosce in Trump e alla sua identità violenta e regressiva. Mi auguro che alla fine di questo lungo spoglio non sia Trump a prevalere” sono le parole del portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Durata: 01_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev