(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2020 Elezioni, Zingaretti: "La posta in gioco è il futuro delle famiglie italiane" Il segretario del Pd e presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ad Albano per la campagna elettorale delle amministrative: "La posta in gioco è il futuro delle famiglie italiane" Facebook Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev