(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2021 “Sono molto orgogliosa che sia stato questo Governo a fare questo passo importante. Un passo avanti per le nostre istituzioni. Questo significa che le energie delle donne ci sono e bisogna solo avere il coraggio di sceglierle. Il presidente Draghi ha avuto questo coraggio” sono le parole della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti in un’intervista esclusiva dell’Agenzie Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev