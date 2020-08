(Agenzia Vista) Fano, 29 agosto 2020 Ema Stokholma su 'Per il mio bene': Le sfumature della violenza sui bambini a partire da mia storia Ema Stokholma (pseudonimo di Morwenn Moguerou) disc jockey e conduttrice radiofonica, ha presentato a Fano 'Per il mio bene', libro autobiografico sulle violenze subite durante l'infazia da parte della madre. "Non voglio avere la pretesa di poter cambiare le cose però sicuramente c’è una falla nel sistema, parliamo di violenze domestiche a danno dei bambini e ho capito che c’erano tante sfumature da raccontare dietro queste storie. Non solo la violenza fatta a un bambino ma anche il modo di vivere di un genitore. Perciò ho voluto raccontare la mia storia e quella di mia madre, che forse avrebbe potuto ricevere un aiuto" ha detto la dj arrivando al palco del Pincio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev