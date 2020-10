(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Emergenza Covid, Caffo (Telefono Azzurro): "Durante lockdown aumentate le richieste di aiuto" Telefono Azzurro, con il supporto di Google.org, lancia il progetto “Cittadinanza Digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi” con l’obiettivo di formare insegnanti e bambini circa le opportunità e i rischi della rete affinché possano utilizzare in modo consapevole e sicuro il web. Il programma formativo, della durata di un anno, si svolgerà su una piattaforma di e-learning e sarà suddiviso in due momenti: il primo rivolto a formatori e insegnanti, il secondo caratterizzato dal metodo peer-to-peer, coinvolgendo ragazzi tra i 13 e i 18 anni che possano a loro volta sensibilizzare i coetanei. In occasione del lancio del progetto, Telefono Azzurro ha organizzato a Roma un incontro con esperti di etica, tecnologia e informazione al quale partecipano in video anche la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e la Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano. “Cittadinanza digitale” s’inserisce all’interno di un programma di interventi periodici online e nelle scuole di tutta Italia, promosso da Telefono Azzurro e volto a sensibilizzare e informare in merito a tematiche di primaria importanza come il cyberbullismo, l’online gaming, le relazioni online, la multiculturalità e i diritti dell’infanzia. L'intervista a Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev