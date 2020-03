(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Emiliano: "Chi viene dal Nord in Puglia in isolamento, non uscire di casa stai commettendo reato" Le regioni del Sud chiedono l'isolamento domiciliare per chi viene dalle zone rosse del Nord: a prendere questa posizione Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev