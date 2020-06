(Agenzia Vista) Puglia, 23 giugno 2020 Emiliano: "Grazie ai lavoratori che non ci hanno fatto mancare i beni essenziali nell'emergenza" Il Presidente della regione Puglia Michele Emiliano: "Ci sono aziende pugliesi che non hanno mollato mai, operai che hanno continuato lavorare, imprenditori che non hanno fatto ricorso alla cassa integrazione dando una grande prova di resistenza e di professionalità anche durante il lockdown. Il mio grazie è rivolto a tutti coloro che con la loro dedizione non ci hanno fatto mancare i beni essenziali nell’emergenza e oggi sono al lavoro per portare alto il nome dei prodotti made in Puglia nel mondo." Facebook Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it