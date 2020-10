(Agenzia Vista) Bari, 10 ottobre Emiliano: “Nel mondo c’è fame di Puglia. Orgogliosi ma ci sentiamo anche europei ed italiani” “Ci sono aziende che scrivono non più Made in Italy ma direttamente Made in Puglia. Senza nulla togliere al fatto che ci sentiamo italiani ed europei. Il successo turistico della regione deriva dalla fame di Puglia che c’è nel mondo e passa per i servizi e i prodotti che possiamo offrire” queste le parole del governatore della Puglia Michele Emiliano all’Italian Export Forum della 84esima Fiera del Levante di Bari. / Facebook Italian Export Forum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev