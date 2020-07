(Agenzia Vista) Puglia, 30 luglio 2020 Emiliano: "Puglia meta più desiderata da italiani, siamo i migliori" "Siamo i migliori di Italia. Siamo la prima meta turistica più desiderata dagli italiani in questa stagione. Stiamo combattendo con la bellezza della Puglia, con i sacrifici degli operatori, con la sanità pugliese che funziona. Stiamo combattendo per superare la crisi economica che è venuta con il coronavirus e ci stiamo riuscendo alla grande. Non molliamo, la Puglia è davvero una grande regione". Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commenta l'indagine condotta da Cna Turismo sui propri associati relativa alle mete italiane preferite dai turisti nel prossimo mese di agosto. L'industria delle vacanze, secondo l'indagine della Cna, "può contare praticamente solo sugli italiani. Ma anche i nostri connazionali hanno ridotto le ferie. Benché ci siano incoraggianti e diffusi segnali di ripresa". Su quanti andranno in villeggiatura, comunque, "incombe il timore di una ripresa dell'epidemia" e "rimane, di conseguenza, la paura di andare nelle aree più colpite, preferendo le regioni dove il virus ha fatto meno danni, senza nemmeno sottoporsi a lunghe trasferte". Il mare rimane al primo posto nell'immaginario turistico tricolore. Quando è possibile, emerge dall'indagine della Cna Turismo, "il vacanziere italiano privilegia l'abbinamento di spiaggia e percorsi enogastronomici, d'abitudine più avvezzi ai piccoli numeri che alle comitive". Il mare divide il favore degli italiani con montagna e collina. Continua invece la crisi, profonda, delle città d'arte, tranne poche eccezioni come Venezia e Matera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev