(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Equologica, Fratoianni (Leu): "Serve rete per costruire dopo la pandemia un’Italia migliore" “Equologica perchè giustizia ambientale e giustizia sociale non possono stare una lontana dall’altra. Perchè dobbiamo imparare dal presente per costruire il futuro. Perchè sappiamo che il mondo che c’era prima era già sbagliato: diseguaglianze, cambiamenti climatici. E sappiamo che la pandemia ha solo aggravato le conseguenze.” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un video pubblicato su twitter, sull’evento online iniziato stamani e che proseguirà nel pomeriggio. “Equologica per capire - prosegue l’esponente di Leu - per trovare soluzioni e risposte ai problemi che abbiamo, ed equologica anche per agire.” “Una rete che metta insieme ecologia, sinistra, civismo. Per mettere insieme ed in relazione tanti e tante e per costruire - conclude Fratoianni - insieme a loro un’Italia migliore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev