(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Equologica, Sassoli: "Covid, serve una crescita che valga per tutti" “Saluto tutti gli amici e i colleghi che sono presenti oggi a questo evento, che costituisce un forum di dibattito fondamentale per rilanciare idee, progetti e riflessioni nuove, anche alla luce degli eventi che hanno sconvolto la nostra quotidianità. In questi mesi abbiao fatto i conti con un nemico invisibile e potente, che non ha bussato ma è entrato direttamente nelle nostre case, nei nostri posti di lavoro, che ha messo in difficoltà i nostri modelli e stili di vita, che ha fermato il Pianeta. Nella drammaticità della situazione però il Covid19 ci ha permesso anche di affrontare dei temi e delle riflessioni che erano nell’agenda di tutti gli Stati che avevano bisogno di una spinta per cercare risposte adeguate ed anche la convinzione che un forte cambiamento fosse necessario. Nelle drammaticità delle situazioni che ci troviamo a vivere e che stiamo ancora vivendo, abbiamo saputo cogliere delle opportunità per ripensare il nostro modello sociale ed economico, in una chiave più verde, più equa, più giusta. Naturalmente di rafforzamento del modello sociale, perchè è un po’ la nostra carta di identità .” Lo afferma David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo in un video messaggio trasmesso nel panel “Europa: in cammino verso una piena democrazia europea” nell’ambito di Equologica 2020 che segna l’avvio di una rete tra esperienze di sinistra, ecologiste e civiche. / Equologica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev