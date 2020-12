(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Equologica, Vendola: "Pandemia ha messo a nudo le conseguenze nefaste delle politiche liberiste" “Se è vero che la pandemia mette a nudo le nefaste conseguenze dello smantellamento del Welfare e rivela tutta la feroce insostenibilità delle politiche liberiste, allora ciò che serve all’Italia è innanzitutto un dibattito politico, serve la politica e non la tecnica, per scegliere la direzione del futuro.” Lo afferma Nichi Vendola nel corso dei lavori del panel di Equologica dedicato alla “Pandemia: nessun/a si salva da solo/a”. “La politica deve decidere - prosegue l’ex governatore della Puglia - se capovolgere un assetto sociale che genera diseguaglianza e povertà, che ferisce la biodiversità e la bellezza, che spezza l’unità del genere umano. Il Recovery Found non può essere affrontato con l’aritmetica ma con la politica. “ “Faccio l’esempio che più mi sta a cuore - conclude Vendola - e che chiama in causa la “Questione Meridionale”. Con che criteri saranno spalmate le risorse europee sui vari territori? Ci sarà un semplice meccanismo proporzionale (il Sud ha il 35% della popolazione e prenderà il 35% dei 209 miliardi) oppure questa è l’occasione per mirare e colpire lo storico gap tra Nord e Sud? E i fondi europei già destinati alle regioni svantaggiate, che invece di aggiungersi hanno a poco a poco sostituito i trasferimenti ordinari, che fine faranno?” / Equologica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev