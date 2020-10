(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Esce "Il libro nero del coronavirus", l'inchiesta di Andrea Indini e Giuseppe de Lorenzo È uscito "Il libro nero del coronavirus. Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia", di Andrea Indini e Giuseppe de Lorenzo. Disponibile in libreria e in tutti gli store online, l'inchiesta solleva interrogativi sulla gestione della pandemia: "Come abbiamo fatto a ritrovarci in ginocchio, indifesi, impauriti, a piangere i nostri cari che morivano, soli, nelle terapie intensive congestionate degli ospedali? Un virus, trasmesso probabilmente dal pipistrello, ha viaggiato sin dalla Cina per colpirci alle spalle. È successo tutto così velocemente che non abbiamo avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo e, soprattutto, se le scelte che venivano prese fossero le più adatte per il nostro Paese. Questo viaggio a ritroso aiuterà il lettore ad aprire gli occhi su tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19, con la speranza di non commetterli più in futuro quando verremo colpiti da un'altra epidemia. Perché ce ne sarà un'altra, magari anche più letale. Ma non dovremo più farci cogliere di sorpresa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev