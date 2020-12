(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Esodo natalizio a Roma, Termini affollata per ultimi treni interregionali prima delle restrizioni Ecco le immagini della stazione Termini di Roma, piena di viaggiatori che partono con gli ultimi treni interregionali prima delle restrizioni. Dal 21 per i treni interregionali è infatti richiesta l’autocertificazione che fino ad ora veniva utilizzata solo per i viaggi tra Zone rosse e arancione. Durata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev