(Agenzia Vista) Washington, 05 agosto 2020 Esplosione a Beirut, Trump: "Sembra un terribile attacco" "Lasciatemi cominciare mandando la più profonda solidarietà al popolo del Libano, dove molte persone sono state uccise, e centinaia sono state ferite gravemente, in una grande esplosione a Beirut. Le nostre preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie. Gli USA sono pronti ad assistere il Libano, saremo lì per aiutarli, sembra un terribile attacco.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo una conferenza stampa alla Casa Bianca. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev