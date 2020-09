(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2020 Esplosione Milano, palazzina sventrata, macerie a terra, vigili del fuoco a lavoro, le immagini Sono in tutto otto le persone portate in ospedale dopo l'esplosione in una palazzina di 10 piani a Milano in piazzale Libia. Fra i feriti uno è grave: si tratta di un uomo di 30 anni, con ustioni di 2° e 3° grado, in codice rosso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev