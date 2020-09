(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2020 Esplosione Milano, Scavuzzo (Vicesindaco Milano) “Non abbiamo elementi per dinamiche esplosione” Le parole della vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo che ha così commentato l'esplosione in una palazzina di 10 piani a Milano in piazzale Libia. Fra i feriti uno è grave: si tratta di un uomo di 30 anni, con ustioni di 2° e 3° grado, in codice rosso: “Non abbiamo elementi per spiegare dinamiche esplosione, apprensione per il ferito grave aspettiamo prognosi.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev