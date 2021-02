(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Espulsioni M5S, D’Incà: “Momento difficile, dispiace perché li conosciamo da anni” “Momento difficile, dispiace per queste persone che hanno espresso un voto contrario sulla fiducia al Governo Draghi. Sono molte persone che conosciamo da tanti anni, hanno fatto sempre un ottimo lavoro nel Movimento 5 Stelle, dispiace”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5S) in una dichiarazione in Via della Missione fuori dalla Camera dopo il voto di fiducia al Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev