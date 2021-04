Etichettatura Nutriscore, il ministro per le Politiche Agricole Patuanelli: "Va bloccato subito"

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2021 "Quello dell'etichettatura Nutriscore è tema che va affrontato, faremo di tutto per bloccare questo progetto insano, non solo per tutela produzioni italiane", così il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli durante il Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev