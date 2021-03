(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2021 +Europa, Bonino lascia: "Me ne vado prima che mi facciate fuori voi" "Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi". Così Emma Bonino, in duro intervento nel corso dell'Assemblea del partito, annuncia il suo addio a '+Europa. +Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev