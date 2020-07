(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2020 +Europa, Della Vedova: “Rinunciare al MES antieuropeo, 5 miliardi in meno ai contribuenti italiani” “Irresponsabile da parte dell’Italia non chiedere subito attivazione MES, una linea di credito a tasso zero da usare subito”. Così Benedetto Della Vedova a margine del convegno di +Europa a Roma, Hotel Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev