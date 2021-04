(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 “Ex brigatisti arrestati in Francia è una buona notizia. Soprattutto per parenti e amici delle vittime. Aspettiamo l’estradizione in Italia. Spero che la collaborazione sull’asse Draghi-Macron possa dare buoni frutti” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev