(Agenzia Vista) Firenze, 16 luglio 2020 Ex calciante trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio, il servizio Un uomo di 62 anni, ex calciante del Calcio storico fiorentino, è stato trovato morto all'interno di un'abitazione a Firenze. Stando a quanto emerso, non ci sarebbero segni di effrazione sulla porta dell'appartamento. L'uomo sarebbe stato colpito con diverse coltellate al ventre. Courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev