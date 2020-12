Ex nunzio in Francia condannato a 8 mesi per aggressioni sessuali

Roma, 16 dic. (askanews) - L'ex nunzio apostolico in Francia, monsignor Luigi Ventura, è stato condannato dal tribunale di Parigi a otto mesi di carcere con la condizionale per "aggressioni sessuali" commesse nei confronti di cinque uomini durante incontri pubblici avvenuti tra il 2018 e il 2019, nell'esercizio delle sue funzioni diplomatiche.Il tribunale penale di Parigi ha giudicato il prelato italiano di 76 anni colpevole di tutte le accuse e lo ha condannato a pagare 13.000 euro di danni morali a quattro vittime e 9.000 euro di spese legali.Il caso, scoppiato nel febbraio 2019 in mezzo a molteplici scandali sessuali che hanno colpito la chiesa cattolica, ha portato la Santa Sede a revocare l'immunità del Nunzio Apostolico, una prima assoluta in Vaticano.Uno dei suoi funzionari aveva denunciato come il Nunzio gli avesse palpeggiato e toccato le natiche durante una cerimonia ufficiale di autorità diplomatiche. Sulla sua scia, altri quattro uomini si sono fatti avanti per chiedere giustizia per gesti simili.All'udienza, il procuratore aveva chiesto 10 mesi di reclusione, considerando che le aggressioni sessuali erano state accertate ma che era necessario tener conto di una perizia che concludeva che il comportamento del vescovo era dovuto a una "malattia cognitiva".Parla una ex presunta vittima del nunzio, Benjamin Guy: "Rimaniamo vigili, perchè so che la persona che mi ha toccato le natiche un anno e mezzo fa era nel pieno delle sue capacità fisiche e mentali. Credo che cercheranno di dirci che è troppo debole fisicamente e mentalmente per sostenere un processo. Vogliamo andare fino in fondo, vogliamo giustizia come per qualsiasi altra persona".