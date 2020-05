(Agenzia Vista) Milano, 18 maggio 2020 F. Sala: "7,5 milioni a fondo perduto per impianti sportivi" Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala durante la conferenza stampa video: "Abbiamo dovuto utilizzare le nostre risorse per combattere l'emergenza, ma siamo riusciti a stanziare 7,5 milioni di Euro a fondo perduto per nuovi impianti sportivi o per migliorare quelli già esistenti". Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev